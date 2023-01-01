Цифровая трансформация бизнеса. Изменение бизнес-модели для организации нового поколения. Питер Вайл, Стефани Ворнер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В динамичной цифровой экономике старые методы управления перестают быть эффективными. Книга рассказывает об основных направлениях движения для компаний, которые планируют преуспеть в новом цифровом мире. Авторы предлагают четкую методику, построенную на опыте ведущих мировых компаний, которая поможет проанализировать, в какой точке цифровизации вы находитесь сейчас и какая модель предпочтительна для вашего бизнеса. Насколько важно установить контакт с конечными потребителями, как двигаться от цепочки добавленной стоимости к экосистемам и развивать ваши конкурентные преимущества? На эти и другие актуальные для современного бизнеса вопросы отвечает книга Питера Вайла и Стефани Ворнер.



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