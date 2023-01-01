Цезарь – человек и салат. Античная история. Андрей Усачев, Алеша Дмитриев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«История ошибок не прощает!» Дорогие читатели и слушатели! Это третья книга из серии «Уроки истории», которую мы написали с моим другом Алешей Дмитриевым. К сожалению, Алеши уже нет. Поэтому мне придется отвечать за двоих. Если Вы спросите, ДЛЯ КОГО написана эта книга? Отвечу: Не для детей. А для людей от 12 лет. Если вы спросите, ДЛЯ ЧЕГО она написана? Для радости. Особо настырные читатели могут поинтересоваться, чем она отличается от «Всемирной истории» Сатирикона? Юмором. Сатириконовская история была сатирична. Что можно понять из названия. Конечно, с развалом Римской империи, история не закончилась. И если мне все-таки удастся написать Историю России, то только из чувства справедливости: не все же над шумерами, евреями, греками и римлянами смеяться. Мы ничем не хуже! Если у вас больше нет вопросов, спасибо за внимание! Ваш Андрей Усачев



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