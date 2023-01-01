Центурии. Мишель Нострадамус
Wink
Аудиокниги
Центурии. Мишель Нострадамус

Центурии. Мишель Нострадамус (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература371 мин0+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Центурии – главная книга пророчества. Ее составляют около тысячи четверостиший, объединенных в главы – центурии. Каждая центурия предсказывает события, должные однажды свершиться и изменить ход истории. Слава предсказаний Нострадамуса надолго пережила автора, споры вокруг них не утихают и по сей день.

Центурии слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг