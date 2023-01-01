WinkАудиокнигиЦентурии. Мишель Нострадамус
Центурии. Мишель Нострадамус (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература371 мин0+
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Сюжет
Центурии – главная книга пророчества. Ее составляют около тысячи четверостиший, объединенных в главы – центурии. Каждая центурия предсказывает события, должные однажды свершиться и изменить ход истории. Слава предсказаний Нострадамуса надолго пережила автора, споры вокруг них не утихают и по сей день.
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