Центурии. Мишель Нострадамус (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Центурии – главная книга пророчества. Ее составляют около тысячи четверостиший, объединенных в главы – центурии. Каждая центурия предсказывает события, должные однажды свершиться и изменить ход истории. Слава предсказаний Нострадамуса надолго пережила автора, споры вокруг них не утихают и по сей день.



Центурии слушать на видеосервисе Wink.