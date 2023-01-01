WinkАудиокнигиЦенности Huawei: клиенты для бизнеса – прежде всего. Ся Чжунъи
Ценности Huawei: клиенты для бизнеса – прежде всего. Ся Чжунъи (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес820 мин16+
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Сюжет
Это логичное, четкое руководство от Ся Чжунъи раскрывает причины, почему компания Huawei обозначает в качестве ведущей ценности философию «клиенты – центр всего». А также рассказывает о главных принципах управления бизнесом, которые помогают компании занимать пост мирового техногиганта на протяжении 30 лет.
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