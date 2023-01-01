Цена империи. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Поэт, драматург, прозаик, автор стихов, текстов песен, сценариев, либретто для эстрады, кино и театра. Сам выходил на подмостки с авторской программой, был лауреатом всесоюзного конкурса, лидером поэтической студии. В 1990 году издал первую (и единственную) книгу стихов: «Путь к сердцу горы». С 1993 полностью переключился на прозу. Итог – два миллиона изданных книг, неисчисляемая армия поклонников, звание признанного мастера самых популярных жанров: детектива, триллера, фантастики. Непререкаемую всенародную любовь и громкую славу Александру Владимировичу принесли эротико-фантастический триллер «Паника», крутые боевики «Инквизитор», «Чистильщик», «Черный стрелок» и историко-фантастические романы «Варяг», «Варвары», «Римский орел», «Князь». В ноябре 2008 года вышел роман «Язычник». «Язычник» – это вовсе не та история князя, крестившего Русь, которую мы проходили в школе. Это книга о том, как (словом и делом, огнем и железом) была проведена черта в человеческих душах: до – язычество, после – христианство»,– отозвался о своем романе автор. В декабре 2010 года увидело свет продолжение «Язычника»– роман «Княжья Русь». В 2010 году автор представляет новый приключенческий цикл «Викинг», в который вошли романы «Викинг» и «Викинг. Белый волк». Произведения Мазина – это те книги, которые мешают нам спать, потому что от них невозможно оторваться! Ранее вышли аудиокниги: «Варяг», «Варвары», «Я-инквизитор», «Язычник», «Княжья Русь» , «Римский орел»



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