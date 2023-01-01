Целительница. Надежда Волгина
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Аудиокниги
Целительница. Надежда Волгина

Целительница. Надежда Волгина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези512 мин16+

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Сюжет

Мечтаешь стать великой писательницей? Как бы не так! Совсем иное предначертано судьбой – дар целительства, причем навязанный силой. Не нравится – смирись, изнурительно – держись изо всех сил, отказываешься – так поздно уже, назад пути нет. Только вот умудрись еще себя не потерять, любовь разглядеть и уважение заслужить. Для обложки использованы фото со стока фотографий и изображений shutterstock.

Целительница слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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