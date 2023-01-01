Целительница. Надежда Волгина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мечтаешь стать великой писательницей? Как бы не так! Совсем иное предначертано судьбой – дар целительства, причем навязанный силой. Не нравится – смирись, изнурительно – держись изо всех сил, отказываешься – так поздно уже, назад пути нет. Только вот умудрись еще себя не потерять, любовь разг�лядеть и уважение заслужить. Для обложки использованы фото со стока фотографий и изображений shutterstock.



Целительница слушать на видеосервисе Wink.