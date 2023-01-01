Цель-2. Дело не в везении. Элияху Голдратт. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Цель-2. Дело не в везении» — сиквел бизнес-романа «Цель: процесс непрерывного улучшения» Элияху Голдратта. Главный герой все тот же. Это Алекс Рого, который за несколько лет высоко поднялся по карьерной лестнице: он уже не директор завода, а вице-президент корпорации UniCo. Однако эти достижения �не столь значительны на фоне проблем UniCo.

Но Алекс выходит победителем. И все благодаря использованию методик теории ограничений, которым его обучил Йона, в прошлом школьный учитель физики, а в настоящем — известный бизнес-консультант.

В саммари мы не сможем рассказать обо всех сюжетных линиях романа и остановиться на каждом захватывающем моменте. Но мы покажем, как работает теория ограничений в бизнесе и дома, расскажем, как можно применять такие методы теории ограничений, как «грозовая туча», «дерево текущей реальности» и «дерево будущего».



Цель-2 слушать на видеосервисе Wink.