WinkАудиокнигиЦарица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс. Михаил Семевский
Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс. Михаил Семевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература621 мин12+
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Книги известного историка М.И.Семевского (1837-1892) пользовались большой популярностью в дореволюционной России и неоднократно переиздавались «Царица Катерина Алексеевна. Анна и Вилим Монс» повествует о семейной трагедии Петра I. Построенное на архивных материалах повествование написано очен�ь увлекательно и обращает внимание читателя на малоизвестные страницы российской истории.
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