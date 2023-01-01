Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс. Михаил Семевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книги известного историка М.И.Семевского (1837-1892) пользовались большой популярностью в дореволюционной России и неоднократно переиздавались «Царица Катерина Алексеевна. Анна и Вилим Монс» повествует о семейной трагедии Петра I. Построенное на архивных материалах повествование написано очен�ь увлекательно и обращает внимание читателя на малоизвестные страницы российской истории.



Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс слушать на видеосервисе Wink.