Цари как люди. Николай I. Игорь Зимин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Николай I и при жизни, и после смерти пользовался огромным уважением не только среди родственников, но и поданных, многие из которых считали его последним рыцарем самодержавия. Его кабинет на первом этаже северо-западного ризалита Зимнего дворца сохранялся в качестве мемориального вплоть до конца 1920-х гг. Его время справедливо считается золотым веком русской литературы. Николай Павлович завершил строительные проекты старшего брата и украсил Петербург величественными зданиями. Но, как обычно это бывает в жизни, стабильность царствования в какой-то момент сменилась застоем.



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