WinkАудиокнигиЦари как люди. Елизавета Петровна. Игорь Зимин
Цари как люди. Елизавета Петровна. Игорь Зимин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература, История12+
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Сюжет
Став императрицей, она успешно тиражировала образ «веселой Елизавет», но при этом твердой рукой управляла страной на протяжении 20 лет. Жесткое время подчас требовало от нее жестоких решений, но при этом она отменила смертную казнь. Какой же все-таки была единственная выжившая прямая наследница безудержного Петра, унаследовавшая многие пороки и многие достоинства отца?
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