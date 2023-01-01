Царева потеха. Леонид Черский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Еще в царствование Владимира Мономаха, страстно любившего всякого рода «потеху», впервые появилась в России охота на птиц с соколами, кречетами и чилигами. С тех пор соколиная охота сделалась любимым занятием, в часы досуга, не только знатных бояр, но и самих великих князей и царей московских. И Иван Васильевич Грозный, и Дмитрий Самозванец, и Годунов любили тешиться соколами. Но никто не увлекался ею так сильно, как царь Алексей Михайлович, пользовавшийся каждым свободным днем, чтобы развлечь себя поездкой в село Семеновское. Царская охота при нем достигла такой пышности и великолепия, что ею поражались все знатные иностранцы, посещавшие в то время русское государство. Рассказ о любимой «царевой потехе» ждет вас в этой аудиокниге. 1629-1676 г.г. [spoilerЦитаты:] –Каждый год, по указу государеву, посылались из Москвы в Сибирь и в «Двинскую сторону» доверенные люди для ловли соколов и кречетов. Такие люди назывались кречатниками. Никто из должностных лиц не имел права задерживать чем-нибудь по дороге царских посланцев. Все подданные, по первому требованию, обязаны были, под страхом строгого наказания, выдавать им лошадей и всячески помогать в деле, по которому они были посланы. –Как-то раз удалось ему поймать красного кречета редкой, диковинной красоты. Посланный от воеводы на Москву вместе с государевыми кречатниками, ударил он тем кречетом челом царю Алексею Михайловичу, и повелел великий государь оставить его на потешном дворе в простых сокольниках. –Средину поезда занимал сам великий государь, в палевом платье сокольничьего покроя, ехавший на белом, как снег, коне; по обеим сторонам царя и позади него ехала вся свита из ближних бояр и окольничих в богатых одеждах. Поезд замыкала царская челядь с возами разной снеди и различными напитками. Как только государь приблизился к сокольникам, все поснимали шапки, дружными, радостными криками отвечая на его приветствие. Затем царь остановился близь шатра, разбитого в стороне, на возвышенной полянке, где его давно уже ожидал главный ловчий. [/spoiler]



Царева потеха слушать на видеосервисе Wink.