Царь с Востока. Дмитрий Хван (книга, 2020) слушать онлайн

Ангарское государство, построенное в далeкой Сибири семнадцатого века переселенцами из Российской Федерации, за прошедшие десятилетия достигло невиданных успехов. Ангария выросла и окрепла, широко расправив плечи и крепко встав на ноги, словно былинный богатырь. Соседи ангарцев, кто с опаской и страхом, а кто с надеждой и затаeнной завистью, посматривают на них, изучая молодое государство. Сибиряки в помощи не отказывали – ангарцы спасают ирландцев от Кромвеля, участвуют в обороне Красноярска от набега кочевников, поддерживают айну в их войне с японцами и помогают корейцам в обретении свободы от ига маньчжур. А бывший ангарский курсант Владимир Романов становится правителем Руси. Дух захватывает от будущих перспектив. Казалось, всe будет не только хорошо, но и ещe лучше. Однако у Владимира есть свои планы, в которых у Ангарии своe место.



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