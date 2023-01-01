Царь-рыба. Виктор Астафьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" знакомит своих слушателей с творчеством Виктора Петровича Астафьева, классика русской прозы XX века, который своей искренностью, своей неподдельной болью за судьбы Родины и своего народа завоевал любовь миллионов людей. "Царь-рыба" – это нравственно-философское повествование в рассказах об ответственности человека за все живое вокруг, о трудном и мучительном стремлении его к миру и гармонии в природе и в собственной душе.



Царь-рыба слушать на видеосервисе Wink.