Труп в библиотеке. Агата Кристи (книга, 1942) слушать онлайн

Сюжет

Мисс Марпл – кто она? Тихая старушка –«божий одуванчик» или гений сыска? Скорее последнее, ведь лишь она способна разобраться, откуда в библиотеке полковника появился труп. Все было прекрасно, когда Долли Бантри проснулась у себя дома в тихой деревушке Сент-Мэри-Мид. Прекрасно – до тех пор, пока в комнате, где располагалась семейная библиотека, не было обнаружено тело молодой девушки. По словам врача, она была задушена вчерашним вечером до полуночи. При этом никто в доме не знал эту привлекательную блондинку. Так кто же она, и кто мог убить ее? Подозрение сразу пало на мужа Долли, полковника в отставке, имеющего репутацию волокиты. Тот клянется, что в жизни не видел эту девушку. Но как же она тогда оказалась в его библиотеке? Тогда Долли зовет на помощь свою давнюю подругу мисс Марпл, чтобы та нашла настоящего убийцу – или открыла страшную правду о муже…



Труп в библиотеке слушать на видеосервисе Wink.