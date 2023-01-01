Трудный возраст. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Трудный возраст. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Трудный возраст. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Муж Натальи Федотовой – Юрий, был военным и слишком часто уезжал в командировки, но когда возвращался, рьяно брался за воспитание 13-летнего сына Натальи и Юры – Павла и учил его решать все вопросы кулаками. Наталья считала, что такое воспитание только вредит сыну. Психоаналитик объяснил, что отец имеет право воспитывать ребенка. Но Наталья была не согласна с этим, она видела, что когда муж дома, Павел не обращает на нее внимания. Тогда Наталья решила уничтожить авторитет отца в глазах сына, и сымитировала, будто муж ее избил. Павел изменил свое отношение к отцу, теперь он не подпускал Юру к себе. Но однажды Павел увидел, как Наталья сама себе рисует синяки, и догадался обо всем. Мальчик не выдержал такого потрясения и сбежал из дома. Вскоре его привел милиционер, но Павел теперь сильно изменился, он хамил родителям и не признавал авторитетов. По совету психоаналитика, Наталья попросила прощения у сына, но Паша не мог простить мать, тут еще и Юре надо было собираться в очередную командировку, Наталья должна была остаться с сыном одна. Уезжая, Юра попросил Пашу приглядывать за матерью: она совершила ошибку, но совершила из любви к сыну. Павел, наконец, простил свою мать.

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