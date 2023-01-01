Трудные диалоги. Что и как говорить, когда ставки высоки. Керри Паттерсон, Джозеф Гренни, Рон Макмиллан, Эл Свитцлер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Качество вашей жизни зависит от качества общения с другими людьми. Эта простая мысль авторов книги «Трудные диалоги» изменила способ коммуникации миллионов людей. Советы из этой книги пригодятся во время бизнес-переговоров, помогут безопасно говорить на любую тему с ребенком, быть убедительным, но не грубым в споре с супругом, трансформировать гнев и оскорбленные чувства во взаимовыгодный диалог с клиентом. Принципы, которые позволяют мормонским проповедникам завоевывать многотысячные аудитории, эффективны и во всех других сферах общения. В книге собраны истории реальных людей. Методика авторов помогает набраться уверенности во время дискуссии, слышать собеседника, но при этом твердо отстаивать свои интересы. Книга — бестселлер по версии изданий The New York Times и The Washington Post.
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