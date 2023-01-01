Трудная любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Татьяна Савельева приехала жить к своему дальнему родственнику Антону Ивановичу Мелехову, после того как бабушка девушки умерла. Мелехов поселил Таню в комнате своего сына Игоря. Как оказалось, у Антона Ивановича произошёл с сыном конфликт и Мелехов выгнал Игоря из дома. Это обстоятельство сильно расстроило Таню, которая была тайно влюблена в Игоря с самого детства. Однажды, Татьяна пришла домой и застала там Игоря, который собирал в сумку какие-то вещи. Таня очень обрадовалась встрече. Всё испортил неожиданный приход Антона Ивановича, который накричал на сына, вытряхнул из сумки все собранные вещи и потребовал, чтобы Игорь немедленно убирался. Таня работала на строительном складе, принадлежавшем Антону Ивановичу, учётчицей. Там она познакомилась с Натальей, которая, как оказалось, дружила с Игорем Мелеховым. От неё Таня узнала, где можно найти Игоря. Вскоре Таня и Игорь стали встречаться тайком от всех. Больше всего девушка боялась, что о тайных свиданиях может узнать отец Игоря. Однажды, в дом Мелехова заявился местный криминальный авторитет Кострикин, который намекнул, что Игорь должен ему кругленькую сумму денег, и теперь скрывается. Девушка встретилась с Игорем, чтобы предупредить его об опасности. Кострикин выследил Татьяну и Игоря. А через день Игорь сказал Татьяне, что ему придётся уехать. Когда Антон Иванович узнал, что Таня встречается с Игорем, он наконец-то рассказал Тане об истинных причинах разлада с сыном. Ему совсем недавно пришлось продать часть бизнеса, чтобы отдать долги, которые наделал сын. Кроме того, Игорь украл старинный амулет, передававшийся в семействе Мелеховых по женской линии. На следующий день девушка встретилась с Мелеховым-младшим и потребовала немедленно вернуть амулет, но оказалось, что Игорь уже заложил его, чтобы рассчитаться с Кострикиным. Мелехов-младший пообещал Тане, что обязательно вернёт амулет, но только чуть позже, а сейчас он должен уехать. Прошёл год. Неожиданно, снова появился Игорь. Он вернул фамильную реликвию отцу. Мелехов-старший помирился с сыном, который действительно повзрослел и многое понял и осознал.



Трудная любовь слушать на видеосервисе Wink.