Трудная должность. Сергей Богомазов,Илья Котенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гриша Кузнецов – инструктор райкома. Молодому инициативному человеку не по душе комсомольская работа в таком виде, в каком ее осуществляет секретарь райкома Сычев, и методы, которыми он пользуется. Со своими замечаниями Кузнецов обращается в обком. Результатом обращения становится смещение Сычева и назначение на это место Кузнецова. Исполнители: Гриша – Андреев Владимир; Надя – Ростовцева Клементина; Сычев – Матвеев Евгений; Колосков – Соловьев Иван; Голиков – Лабутин Константин; Наташа – Хорькова Ольга



Трудная должность слушать на видеосервисе Wink.