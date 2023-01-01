Троя. Сергей Иванович Петров (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Это поэма (Эпос) по мотивам «Илиады» Гомера. Но эпос Гомера написан гекзаметром без наличия рифмы, которая появилась лишь в XIV веке. При написании выдержана полностью хронология сюжета Илиады, как она изложена у Гомера. Данная поэма – попытка переложить сюжет Гомеровской Илиады в современной �обработке с использованием рифмы.Публикуется в авторской редакции с сохранением авторских орфографии и пунктуации.



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