Троцкий – Сталин. Россия. XX век в параллельных жизнеописаниях важнейших деятелей. Лев Лурье (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У Дома культуры есть святая вера: личность автора (иногда мы называем его «спикером») определяет успех мероприятия. То же и с новым циклом Льва Лурье, только в кубе: он выбрал личности, изучая которые можно не только отлично понять эпоху, но и получить эстетическое удовольствие. Ну а составив из них зачастую весьма причудливые «динамические пары», мы и вовсе рассчитываем на потрясающий эффект. Как от книги или спектакля. И, кто знает,– может быть, получится понять не только ХХ век, но и Россию… Троцкий называл Сталина «самым выдающимся ничтожеством нашей партии». Но удар ледоруба пришелся на голову Троцкого. Как простой парень из Гори переиграл международную знаменитость, победителя в Гражданской войне?



Троцкий – Сталин слушать на видеосервисе Wink.