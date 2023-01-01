Троцкий против Сталина. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокниге Леонида Млечина «Троцкий против Сталина», записанной на студии «Ардис», идeт рассказ о раннем периоде противостояния двух вождей Советской России. Сталин и Троцкий неминуемо должны были столкнуться. Их борьба определила не только личную судьбу почти всех сколько-нибудь крупных политиков и военачальников, а по существу и страны в целом. «Спор с Троцким, – писал один из руководителей эсеровской партии Виктор Чернов, – Сталин разрешил навсегда, да так ловко, что не оставил Троцкому возможности ни апелляций, ни кассации». Но теперь-то мы можем здраво взглянуть на наше прошлое, разобраться в нем и судить ключевые фигуры нашей истории по справедливости. Так зачем Иосиф Виссарионович Сталин убил Льва Давидовича Троцкого?



Троцкий против Сталина слушать на видеосервисе Wink.