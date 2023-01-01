Тропой Гнева. Виктор Викторов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Тропой Гнева- фантастический роман, пятая книга цикла «Даяна I», жанр боевое фэнтези, ЛитРПГ. Казалось бы, выиграл Турнир и можно вплотную заняться своим кланом, но жизнь снова ставит Владимира перед сложным выбором: бросить все силы на то, чтобы помешать возрождению Ариэла, или всё же усиливат�ь собственную мощь? До очередного обновления «Даяны I» – считанные дни, и «Мастера Мглы» ещё не подозревают, что их ждёт. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



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