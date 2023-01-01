Трон знания. Том 1. Такаббир (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Привычная жизнь престолонаследника Адэра Карро резко меняется после того, как великий отец назначает его правителем нищей колонии. Кутежи и попойки остаются в прошлом. Адэр пытается поднять страну с колен, но древние народы не признают правителя, назначенного их захватчиком. Они ждут истинного короля. И только простолюдинка, обладающая таинственными способностями, готовая на жертвы и способная на подвиги, верит в Адэра всем сердцем. Ему предстоит сделать самый важный выбор в своей жизни… Что же победит? Гедонизм или Долг? Эгоизм или Сострадание? И что выберет Адэр – Любовь или Трон?



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