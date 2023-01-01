Трон императора. Александр Мазин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Трон императора» – фантастический роман Александра Мазина, вторая книга цикла «Фаргал. Мир Ашшура», жанр боевое фэнтези, героическое фэнтези. Он стал правителем не по праву рождения, а по праву меча, и много лет повелевал сильнейшей из Четырех Империй, повергая и внешних, и внутренних врагов. Но наступил день, когда в его столицу пришел четырнадцатилетний юноша из горного клана воинов. Пришел, чтобы занять Трон Императора. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



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