Троица. Ирина Волкова
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Троица. Ирина Волкова

Троица. Ирина Волкова (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Поэзия16+

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Сюжет

В этой книге практически всё – о любви!)) Попадаются, конечно, стишки и с юмором, и на злободневную тему, и за жизнь, но в основном это ода любви и надежде. Потому что писались они в такое время, когда только любовь и надежда могли удержать на плаву и позволяли жить дальше, несмотря на рушащийся вокруг мир. А «Троица» – потому что третья. И потому что их трое: Вера, Надежда и Любовь (хотя иногда они нас не слышат, не видят и молчат в ответ).

Троица слушать на видеосервисе Wink.

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Поэзия

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