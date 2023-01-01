Троица. Ирина Волкова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

В этой книге практически всё – о любви!)) Попадаются, конечно, стишки и с юмором, и на злободневную тему, и за жизнь, но в основном это ода любви и надежде. Потому что писались они в такое время, когда только любовь и надежда могли удержать на плаву и позволяли жить дальше, несмотря на рушащийся во�круг мир. А «Троица» – потому что третья. И потому что их трое: Вера, Надежда и Любовь (хотя иногда они нас не слышат, не видят и молчат в ответ).



Троица слушать на видеосервисе Wink.