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Трофей императора. Алина Углицкая (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези16+
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Сюжет
Драконы. Гордые, свирепые существа, тысячи лет назад облюбовавшие Сумеречную Гряду. Никто не знает, откуда они пришли и зачем, но теперь они правят миром. Никто не может противостоять их могуществу, никто не может перечить их праву. Но даже у самых сильных из них есть свои слабости. Юная принцес�са Валенсия оказалась слабостью самого императора. И теперь должна поплатиться… В оформлении обложки использовано фото с сайта periodimages. Дизайнер Сильвия Лайм
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