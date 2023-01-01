Трофей императора. Алина Углицкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Драконы. Гордые, свирепые существа, тысячи лет назад облюбовавшие Сумеречную Гряду. Никто не знает, откуда они пришли и зачем, но теперь они правят миром. Никто не может противостоять их могуществу, никто не может перечить их праву. Но даже у самых сильных из них есть свои слабости. Юная принцес�са Валенсия оказалась слабостью самого императора. И теперь должна поплатиться… В оформлении обложки использовано фото с сайта periodimages. Дизайнер Сильвия Лайм



Трофей императора слушать на видеосервисе Wink.