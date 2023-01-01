Трое в машине времени, не считая пушистого Атома. Екатерина Матюшкина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кое-что может случиться прямо сейчас. Одно путешествие во времени способно оставить нас без ледоколов и рентгена, компьютеров и лазеров, которые кажутся такими привычными. Чем станет наш мир без технологий атомной промышленности? Василию, его друзьям и коту Атому придется спасти мир. Не верит�е? Но ведь мы все еще живем как всегда… значит, у них все получилось.



Трое в машине времени, не считая пушистого Атома слушать на видеосервисе Wink.