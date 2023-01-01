WinkАудиокнигиТриумфы опыта. Жизнь участников Гарвардского исследования. Джордж Вайлант. Ключевые идеи книги
Триумфы опыта. Жизнь участников Гарвардского исследования. Джордж Вайлант. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Саморазвитие, Зарубежная литература19 мин16+
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Сюжет
Как прожить жизнь так, чтобы ни о чем не жалеть? Что делает нас по-настоящему счастливыми? Как на уровень счастья влияет карьера? А деньги? А интеллект? Тысячи лет люди ломают голову над этими вопросами и находят очень разные ответы. Самый точный могла бы дать наука — и она сделала это. С 1938 года �ученые наблюдали за жизнью 724 мужчин — это стало самым масштабным исследованием в психологии и вошло в историю как Гарвардское исследование. Факты налицо: счастливыми нас делает… Что же? Узнайте из этого саммари!
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