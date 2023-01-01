Триумфы опыта. Жизнь участников Гарвардского исследования. Джордж Вайлант. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Как прожить жизнь так, чтобы ни о чем не жалеть? Что делает нас по-настоящему счастливыми? Как на уровень счастья влияет карьера? А деньги? А интеллект? Тысячи лет люди ломают голову над этими вопросами и находят очень разные ответы. Самый точный могла бы дать наука — и она сделала это. С 1938 года �ученые наблюдали за жизнью 724 мужчин — это стало самым масштабным исследованием в психологии и вошло в историю как Гарвардское исследование. Факты налицо: счастливыми нас делает… Что же? Узнайте из этого саммари!





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