Тристана / Tristana. Бенито Перес Гальдос
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Тристана / Tristana. Бенито Перес Гальдос

Тристана / Tristana. Бенито Перес Гальдос (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Классика, Иностранные языки385 мин16+

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Сюжет

Длительность записи: 6 часов и 25 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Бенито Перес Гальдос (1843–1920) – наиболее значительный представитель критического реализма в Испании. За свою более чем полувековую писательскую деятельность он создал семьдесят семь романов, из них два цикла исторических романов под общим названием «Национальные эпизоды». Роман «Тристана» входит в цикл «Современных романов», над которыми писатель работал начиная с 1880 года и до конца жизни.

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