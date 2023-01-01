Тристана / Tristana. Бенито Перес Гальдос (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 6 часов и 25 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Бенито Перес Гальдос (1843–1920) – наиболее значительный представитель критического реализма в Испании. За свою более че�м полувековую писательскую деятельность он создал семьдесят семь романов, из них два цикла исторических романов под общим названием «Национальные эпизоды». Роман «Тристана» входит в цикл «Современных романов», над которыми писатель работал начиная с 1880 года и до конца жизни.



Тристана / Tristana слушать на видеосервисе Wink.