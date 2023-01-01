Тринадцатый свиток. Том 2. Данимира То (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Конец XIX века. Петербург. Юная дворянка мечтает стать балериной и выступать в Мариинском театре. Ее одолевает тайная одержимость: девушка ищет послание, которое оставила сама себе в прошлой жизни, за рамой старинного зеркала. Изредка в бреду или во сне она видит рыцарский замок, сражения, эпидемию чумы, встречается с Тевтонцем, Великаном и Верзилой – своими друзьями, героями первой книги. В реальном мире судьба сводит с очень странными людьми, сразу и не разберешь, кто друг, а кто враг. После революции 1917 года балерине приходится бежать за границу от новой власти, а Берлине и Париже с новыми и старыми союзниками она ищет письма Монаха, которые укажут местоположение давно разрушенного замка, где хранятся сокровища Хозяина. Но важнее всего раздобыть Тринадцатый свиток и золотой медальон с надписью «Прошлое и будущее в настоящем» необходимы, чтобы совершить очередной переход к новым воплощениям.



Тринадцатый свиток слушать на видеосервисе Wink.