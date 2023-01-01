Тридцать лет спустя. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

50-летняя Анна Белова встретилась с Михаилом Голубевым, которого сильно любила 30-ть лет назад, Михаил предложил ей в тот же вечер переехать к нему. Психоаналитику Анна рассказала, что ради Михаила она не намерена менять свою стабильную жизнь, но и не готова так сразу с ним расстаться. Постепенно между ними стали завязываться отношения, но долгая разлука давала о себе знать. Однажды Михаил сообщил ей, что сломал руку. Анна поняла, что не может бросить его в беде. Она взяла на себя все заботы о Михаиле. На следующий день она не успела завезти Михаилу продукты. Подруга Анны –Елена – предложила свою помощь. Она отвезла Михаилу еду, а заодно развлекла его – прочла ему свою новую рукопись. Через день подруга призналась, что Михаил приставал к ней, при этом гладил ее рукой, которая была в гипсе. Анна не поверила Елене. Она убедила себя в том, что Елена врет ей и тогда, когда застала подругу в банном халате в квартире у Михаила. Но через пару дней Анна неожиданно пришла к Михаилу на работу и увидела, что у него нет никакого гипса. Специальную гипсовую повязку Михаил надевал только перед встречами с Анной. Анна обиделась на Михаила за то, что он обманул её и решила с ним расстаться. Но психолог посоветовал ей не делать скоропалительных выводов. Благодаря совету психолога, Анна решилась на последнюю, как ей казалось, встречу с Михаилом. Там –то и прояснились события, из-за которых Анна прогнала Михаила 30-ть лет назад. Тогда она застала Михаила, целующимся с другой. И, не выяснив ничего, порвала с ним отношения. Спустя 30-ть лет, Михаил объяснил ей, что был вынужден согласиться на этот поцелуй, чтобы спасти знакомую. Анна решила переехать к Михаилу.



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