Тридцать лет спустя. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Тридцать лет спустя. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Тридцать лет спустя. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

50-летняя Анна Белова встретилась с Михаилом Голубевым, которого сильно любила 30-ть лет назад, Михаил предложил ей в тот же вечер переехать к нему. Психоаналитику Анна рассказала, что ради Михаила она не намерена менять свою стабильную жизнь, но и не готова так сразу с ним расстаться. Постепенно между ними стали завязываться отношения, но долгая разлука давала о себе знать. Однажды Михаил сообщил ей, что сломал руку. Анна поняла, что не может бросить его в беде. Она взяла на себя все заботы о Михаиле. На следующий день она не успела завезти Михаилу продукты. Подруга Анны –Елена – предложила свою помощь. Она отвезла Михаилу еду, а заодно развлекла его – прочла ему свою новую рукопись. Через день подруга призналась, что Михаил приставал к ней, при этом гладил ее рукой, которая была в гипсе. Анна не поверила Елене. Она убедила себя в том, что Елена врет ей и тогда, когда застала подругу в банном халате в квартире у Михаила. Но через пару дней Анна неожиданно пришла к Михаилу на работу и увидела, что у него нет никакого гипса. Специальную гипсовую повязку Михаил надевал только перед встречами с Анной. Анна обиделась на Михаила за то, что он обманул её и решила с ним расстаться. Но психолог посоветовал ей не делать скоропалительных выводов. Благодаря совету психолога, Анна решилась на последнюю, как ей казалось, встречу с Михаилом. Там –то и прояснились события, из-за которых Анна прогнала Михаила 30-ть лет назад. Тогда она застала Михаила, целующимся с другой. И, не выяснив ничего, порвала с ним отношения. Спустя 30-ть лет, Михаил объяснил ей, что был вынужден согласиться на этот поцелуй, чтобы спасти знакомую. Анна решила переехать к Михаилу.

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