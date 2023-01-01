Три желания. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Преподаватель ВУЗа Нина Мухина оказалась в щекотливой ситуации. Уронив рабочую папку мужа, Нина обнаружила среди бумаг фотографии, на которых она изображена нагой со своим любовником. Нина пытается выяснить – видел ли эти фотографии муж, или ещё нет? Вера, сестра Нины предлагает ей попытаться по поведению мужа понять, знает он о её измене или нет. У Нины ничего не выходит. Тогда она решает всё рассказать мужу сама. В тот момент, когда она собирается это сделать, её останавливает студент Никита, которому она поставила тройку за реферат, и заявляет, что эти фотографии подбросил он. Никита начинает шантажировать Нину. Сначала он требует изменить ему оценку на «хорошо», потом написать за него дипломную работу и, наконец, объявляет своё третье желание – Нина должна с ним переспать. Не желая ещё ниже падать в пропасть измены, Нина решает покончить с шантажистом раз и навсегда – она садится за руль и сбивает его. К счастью – не насмерть. Никита понимает, что зашёл слишком далеко. Он признаётся Нине, что не подбрасывал тех фотографий, а просто заметил их и решил воспользоваться удачно сложившимися обстоятельствами. Нина в шоке. Она понимает, что её разоблачение всего лишь дело времени. Наконец, ей удаётся обнаружить настоящего шантажиста. Она даже и предположить не могла, что этим человеком окажется её родная сестра.



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