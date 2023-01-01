«Три возраста Окини-сан» Возраст первый. Далекие огни Иносы. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Русско-японская война. Самая горькая и самая славная страница российской истории начала XX века. Самая горькая – потому что Российская империя никогда не знала войны, ведущейся столь нелепо и неумело. Самая славная – потому что офицеры и солдаты, ставшие «скромными героями» этой войны, творил�и чудеса мужества и отваги. Парусно-винтовой клипер «Наездник», на борту которого находится молоденький мичман Владимир Коковцев, в 1880 входит в японский порт Нагасаки. Для молодого экипажа судна, никогда не бывавшего за границей, всe в Японии в новинку. Коковцев, как и все остальные, заводит «временную жену». Ею стала молодая Окини-сан…



«Три возраста Окини-сан» Возраст первый слушать на видеосервисе Wink.