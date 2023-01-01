WinkАудиокнигиТри суда, или Убийство во время бала. Семен Панов
Три суда, или Убийство во время бала. Семен Панов (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Детективы16+
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Сюжет
Действие книги разворачивается на территории царской России конца XIX века. Тихий провинциальный город. Бал по случаю помолвки в самом разгаре, когда гулкий шум веселья прерывает душераздирающий женский крик. Гости становятся очевидцами ужасной сцены. Невеста мертва. Зарезана неизвестным…
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