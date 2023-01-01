Три суда, или Убийство во время бала. Семен Панов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Действие книги разворачивается на территории царской России конца XIX века. Тихий провинциальный город. Бал по случаю помолвки в самом разгаре, когда гулкий шум веселья прерывает душераздирающий женский крик. Гости становятся очевидцами ужасной сцены. Невеста мертва. Зарезана неизвестным…



Три суда, или Убийство во время бала слушать на видеосервисе Wink.