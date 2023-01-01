Три суда или убийство во время бала. Семен Панов
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Аудиокниги
Три суда или убийство во время бала. Семен Панов

Три суда или убийство во время бала. Семен Панов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Детективы246 мин12+
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Сюжет

В разгар бала по случаю помолвки молодая невеста неожиданно почувствовала себя плохо и отправилась освежиться в соседнюю комнату, где и была найдена через пять минут умирающая, со страшной зияющей на шее раной. Не было никаких сомнений, что несчастная девушка была зарезана. Каких либо следов или улик полицией обнаружено не было. По всей видимости за расследование этого загадочного преступления придется браться самому судебному следователю.

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