WinkАудиокнигиТри суда или убийство во время бала. Семен Панов
Три суда или убийство во время бала. Семен Панов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Детективы246 мин12+
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Сюжет
В разгар бала по случаю помолвки молодая невеста неожиданно почувствовала себя плохо и отправилась освежиться в соседнюю комнату, где и была найдена через пять минут умирающая, со страшной зияющей на шее раной. Не было никаких сомнений, что несчастная девушка была зарезана. Каких либо следов �или улик полицией обнаружено не было. По всей видимости за расследование этого загадочного преступления придется браться самому судебному следователю.
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