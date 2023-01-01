Три суда или убийство во время бала. Семен Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В разгар бала по случаю помолвки молодая невеста неожиданно почувствовала себя плохо и отправилась освежиться в соседнюю комнату, где и была найдена через пять минут умирающая, со страшной зияющей на шее раной. Не было никаких сомнений, что несчастная девушка была зарезана. Каких либо следов �или улик полицией обнаружено не было. По всей видимости за расследование этого загадочного преступления придется браться самому судебному следователю.



Три суда или убийство во время бала слушать на видеосервисе Wink.