Три правила выдающихся компаний. Майкл Рейнор, Мумтаз Ахмед. Ключевые идеи книги.
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Три правила выдающихся компаний. Майкл Рейнор, Мумтаз Ахмед. Ключевые идеи книги.

Три правила выдающихся компаний. Майкл Рейнор, Мумтаз Ахмед. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес28 мин16+

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Сюжет

Майкл Рейнор и Мумтаз Ахмед проанализировали деятельность 25 тысяч компаний-долгожителей за последние 45 лет и отобрали из них 344 фирмы, которые в долгосрочной перспективе показывали высокие прибыли. Как оказалось, что все они следовали трем правилам выдающихся компаний. Первое правило: «Качество важнее стоимости». Второе правило: «Прибыли важнее расходов». Третье правило: «Больше ничто не имеет значения». При всей простоте эти критерии хорошо себя зарекомендовали в реальной жизни. В ситуации принятия решения нас часто подводит интуиция. Мы склонны видеть взаимозависимости и тренды там, где их нет, и наоборот. Особенно, если перед руководителем стоит трудный выбор между снижением затрат или улучшением сервиса. Три правила — простой ориентир для достижения успеха в любом бизнесе.

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