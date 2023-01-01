Три метра над небом. Я тебя хочу. Федерико Моччиа (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга – продолжение знаменитого романа «Три метра над небом» Федерико Моччиа. Главный герой Стэп после двухлетнего странствия по Америке возвращается в родную Италию. Так и не забыв Баби, Стэп постоянно мыслями возвращается в прошлое. Справиться с этим ему помогает новая девушка Джин. К�азалось бы, старые отношения остались в прошлом, но судьба вновь его сводит с Баби. Проходят ли былые чувства или новая любовь способна залечить старые раны? Все это предстоит узнать главному герою романа.



Три метра над небом слушать на видеосервисе Wink.