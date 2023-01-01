Три грации на обочине. Лариса Соболева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающий авантюрный детектив. У людей налажена жизнь, плоха она или хороша – это их жизнь, они сами управляют ею. И вдруг в эту жизнь врывается беда, она приходит со стороны и разрушает любовно созданный мир. На этом фоне проявляются лучшие и худшие качества тех, кого беда перемолола. Пустырь за городом становится молчаливым свидетелем странных преступлений. Недалеко от проезжей дороги находят молоденьких девушек абсолютно обнаженными. На их телах почти нет следов насилия, а те, что есть, не могут однозначно сказать: это убийство или что-то другое. Кто их выбросил на пустырь, зачем, почему надежно не спрятали тела, почему преступники не боятся наказания? Поисками ответов на эти вопросы занимаются следователь Терехов и оперативник Феликс. Но им не удается остаться над событиями, девушки с пустыря затягивают их в свою орбиту.



Три грации на обочине слушать на видеосервисе Wink.