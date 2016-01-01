Три года. Антон Чехов
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Три года. Антон Чехов

Три года. Антон Чехов (книга, 2016) слушать онлайн

2016, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература12+

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О книге

Повесть о московской жизни. Повесть «Три года» вынашивалась долго. Первые наброски были сделаны писателем еще во время его первого зарубежного путешествия в 1891 г. Завершающий период работы – 1894 г. Таким образом, повесть и писалась три года. Повесть существовала в виде фрагментов, узловых сцен, зарисовок, тем дискуссии, то есть в разрозненном виде. Опубликована впервые в «Русской мысли» в 1895 г. © Издательство Гельветика

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Жанр
Классика, Учебная и научная литература

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