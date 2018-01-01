Три дня без любви. Андрей Кивинов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

«Три дня без любви» – веселая приключенческая комедия, которая, как хорошее кино, несомненно понравится и женщинам, и мужчинам самого разного возраста. Вадик Исаев обнаруживает свою жену дома… с другим (во всяком случае, он в этом совершенно уверен). Вадик потерян – как поступить? На помощь ему приходит лучший друг. Он предлагает весьма оригинальную идею. И тут начинается самое интересное! Удастся ли Вадику рискованное предприятие? Ведь три дня, проведенные без семьи, полностью меняют его мировоззрение. Вадик Исаев, придя с работы пораньше, застает жену с другим мужчиной. Его друг Никита предлагает тоже изменить жене, чтобы быть в равных позициях. И тут начинается самое интересное… Баня, травмпункт, массажистка Сандра, милиция, клуб рабочей молодёжи и под занавес встреча с тестем и его наградным «макаровым»… Три дня без жены полностью меняют мировоззрение Вадика. © Storysidе



Три дня без любви слушать на видеосервисе Wink.