WinkАудиокнигиТревожное поколение. Как Великая Перестройка детства вызывает эпидемию психических заболеваний. Джонатан Хайдт. Ключевые идеи книги
Тревожное поколение. Как Великая Перестройка детства вызывает эпидемию психических заболеваний. Джонатан Хайдт. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Психология41 мин16+
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Эпидемия депрессии и тревожных расстройств среди детей и подростков достигла угрожающих масштабов. И причина этого — в Великой Перестройке детства, связанной с распространением смар�тфонов с постоянным доступом в интернет. В жизни поколения Z нет практически ничего, что раньше помогало детям нормально взрослеть и готовиться к самостоятельной жизни. Психолог Джонатан Хайдт показывает, как изменились детство и родительство в современном мире, и предлагает простой и логичный план возвращения нашим детям возможности нормального развития и защиты их психического здоровья.
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