Тревожное поколение. Как Великая Перестройка детства вызывает эпидемию психических заболеваний. Джонатан Хайдт. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Эпидемия депрессии и тревожных расстройств среди детей и подростков достигла угрожающих масштабов. И причина этого — в Великой Перестройке детства, связанной с распространением смар�тфонов с постоянным доступом в интернет. В жизни поколения Z нет практически ничего, что раньше помогало детям нормально взрослеть и готовиться к самостоятельной жизни. Психолог Джонатан Хайдт показывает, как изменились детство и родительство в современном мире, и предлагает простой и логичный план возвращения нашим детям возможности нормального развития и защиты их психического здоровья.



Тревожное поколение слушать на видеосервисе Wink.