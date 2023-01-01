Тревога приходит и уходит. 52 способа обрести душевное спокойствие. Дж. П Форсайт,Георг Х. Эйферт (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Каждый человек переживал состояние тревожности. Вы можете почувствовать тревогу в момент пробуждения утром, по дороге на работу, на вечеринке или перед публичным выступлением. А если тревога мешает вам засыпать, это приводит к усталости и стрессу, что еще больше ее усиливает. Короче говоря, тревога может захватить управление вашей жизнью, если вы ей это позволите. Перед вами эффективное руководство, которое содержит 52 практики осознанности – по количеству недель в году, но выполнять их можно в свободном порядке. Используйте эти техники в любое время и в любом месте. Вы доберетесь до причин вашей тревоги, узнаете, почему избегание не помогает, и выясните, каким образом успокоить тревожные мысли, когда они появляются. И наконец, обнаружите, как сосредоточение на своих ценностях может помочь забыть о тревоге раз и навсегда, проложив ваш путь к душевному спокойствию и счастливой жизни.



Тревога приходит и уходит слушать на видеосервисе Wink.