Тревога. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Тревога. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Тревога. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Возвращаясь вечером домой, Мария стала свидетелем страшной сцены – во дворе ее дома хулиганы избили мальчика. Теперь она живет в постоянной тревоге и ни на минуту не спускает глаз со своего 13-ти летнего сына Вадика. Мария встречает и забирает его из школы, ждет после тренировки в секции фехтования. Муж Марии, Иван, не разделяет ее страхов. Сын обижен на мать и просит оставить его в покое – он не маленький, чтобы везде ходить с мамой за ручку. Мария все больше отдаляется от мужа. Спокойно и уверенно Мария чувствует себя только с тренером сына. Он – спортсмен, и сможет защитить и ее, и Вадика. Михаилу тоже нравится Мария. У них завязывается роман. Иван, узнав об отношениях жены с Михаилом, вынужден уйти из дома. Сын скучает по отцу, отказывается ходить на тренировки к Михаилу. Но Мария считает, что все наладится – главное, чтобы с сыном ничего не случилось. Однажды Вадик пропадает. Мария в истерике ищет его, но мальчика нигде нет. В отчаянье она обращается к мужу, но и Иван ничем не может помочь. Только поздно вечером Михаил сообщает Марии, что Вадик у него. Они специально решили инсценировать его пропажу, чтобы Мария избавилась от излишней тревоги за сына. Но даже после этого Мария смогла простить Михаила – она надеется, что он осознал, какую глупость сделал. Окончательно в своем защитнике Мария разочаровывается только столкнувшись с реальной опасностью. Поздно вечером они с сыном и Михаилом подвергаются нападению хулиганов. Но Михаил не защищает Марию. Он позволяет хулиганам отобрать и кошелек, и сумку Марии. Даже 13-летний Вадик ведет себя более мужественно. Мария понимает, что ошиблась – Михаил не защитник, а обыкновенный трус. К радости сына, Мария расстается с Михаилом. Ее тревога сама постепенно проходит. Тем более, что Иван, который всегда мечтал вернуться к жене, начинает учить сына приемам борьбы.

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