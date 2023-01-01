Треугольники. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Михаил был вполне доволен своей семейной жизнью и параллельным романом с сотрудницей собственной фирмы Альбиной. Классический треугольник устраивал его до тех пор, пока Альбина не потребовала от Михаила сделать выбор между ней и женой. Михаил понял, что не может бросить свою жену Татьяну, с которой его связывали долгие годы супружества и совместно пережитая драма – когда-то Татьяна потеряла ребенка и больше не могла иметь детей. Михаил решил остаться с женой. Но оказалось, что Татьяна увлечена своим бывшим одноклассником Леонидом Пасленовым. Жена отрицала свою вину, и Михаил поверил ей. Он сказал своей любовнице о том, что им необходимо прекратить связь. В это же время на него обрушился очередной удар: Леонид оказался сводником, помогавшим Татьяне в ее отношениях с неким Павлом. Одновременно с этим Михаил узнал, что Альбина беременна, и вскоре он станет отцом. Это было то, чего ему так не хватало в его семейной жизни, и Михаил принял решение уйти от жены. Жена в ответ показала Михаилу фотографию Паши, который оказался не любовником жены, как предполагал Михаил, а трехмесячным малышом, которого Татьяна хотела усыновить. Помогал ей в этом Леонид, который оказался врачом роддома. Поссорившись с женой, Михаил переехал к Альбине и вскоре стал свидетелем ее разговора с подругой. Из него Михаилу стало ясно, что беременность была выдумана любовницей в качестве приманки – она знала о желании Михаила иметь ребенка. Михаил ушел от Альбины. Но восстановить отношения с женой оказалось не так просто. Татьяна сообщила ему, что выходит замуж за Леонида. Михаил был в ярости: бывший одноклассник все-таки оказался не просто посредником, а соперником Михаила. Вызвав Леонида на мужской разговор, Михаил выяснил, что Татьяна решилась на фиктивный брак с другом детства, чтобы преодолеть формальные препятствия в усыновлении ребенка. Михаил решил бороться за жену. Использовав все свои возможности и заручившись поддержкой Леонида, он подготовил документы на усыновление Паши. Как и предполагал Михаил, Татьяна не смогла устоять против такого проявления любви и простила мужа.



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