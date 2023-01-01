Треугольник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Треугольник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Треугольник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Татьяна Колесникова мечтала, чтобы ее любимый – Кирилл Жаров – развелся с женой и сделал ей предложение. Вскоре Кирилл стал получать анонимки о том, что его жена гуляет от него, потом фотографии и, наконец, однажды, когда Таня и Кирилл прогуливались в парке, Кирилл увидел свою жену в обнимку с другим. Кирилл бросил жену и переехал к любовнице. Только совместная жизнь с Кириллом оказалось не такой сказочной, как себе представляла Татьяна. Кирилл срывал на ней зло, и все время говорил о жене, а однажды Кирилл признался, что он не любит Таню, и ушел. Погоревав день, Таня увидела, что Кирилл забыл свой свитер, бросилась к нему, но дверь открыла жена. Жена рассказала Тане, что согласилась на связь с любовником от отчаяния, после того, как ей начали приходить анонимки о муже и Тане. Таня поняла, что она натворила, она разбила семью, в которой два человека любили друг друга. Таня призналась Кириллу в том, что она высылала ему фотографии жены, а про любовника жены – соврала, будто это ее, Тани, двоюродный брат, что Таня все специально подстроила, и у них с женой Кирилла ничего не было. Кирилл вернулся к жене.

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