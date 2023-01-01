Трещина в мироздании. Дженнифер Даудна,Сэмюел Стернберг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вам интересны невероятные перспективы и опасности, которое таит в себе изменение ДНК человека – слушайте аудиокнигу. В генетике произошло событие, способное в корне изменить не только пути человеческой цивилизации, но и весь наш вид. Под руководством Дженнифер Даудны была разработана технология невероятно точного и, что немаловажно, дешевого редактирования генома – CRISPR. Этот мощный способ манипуляций с ДНК открывает невиданные доселе перспективы и ставит целый ряд сложных этических вопросов. Должны ли мы редактировать геном еще не рожденного ребенка, чтобы снизить риск приобретения в дальнейшем смертельных болезней? Готовы ли мы менять его внешний вид, выбирать цвет глаз и волос, а заодно и повышать силу мышц? Куда приведет нас этот путь искусственного самоусовершенствования? В этой книге ученые рассказывают о своем изобретении, открывшихся невероятных перспективах и опасностях, которые таит в себе изменение ДНК человека.



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