Трепет. Сергей Малицкий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кровь заливает древнюю Анкиду… Оставленная низвергнутым губителем язва – Светлая Пустошь – стремительно разрастается, пожирая деревни и города. Древние подземелья исторгают зло. Правитель великого королевства охвачен безумием. Надежды на защиту от демонов и нечисти – нет. Мир застывает на краю гибели. Когда пасуют воинства и их правители, на поле битвы остаются одиночки. Принц Игнис, принцесса Кама, бастард Литус, угодник Син, их друзья и близкие принимают вызов силы, с которой не способны совладать даже те, кто ее вызвал…



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