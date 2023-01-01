Трепет — новая наука повседневного чуда. Как умение удивляться может изменить вашу жизнь. Дэшер Келтнер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Что мы знаем о чувстве трепета? Это многогранная эмоция, которая влияет на наше самочувствие и отношение к себе. Трепет — это источник идей, он вдохновляет на перемены, заставляет ценить момент, помогает жить насыщенной жизнью и ощущать себя частью большого и прекрасного мира.

Сегодня мы страдаем от одиночества, душевной пустоты и ощущения бессмысленности жизни. И вероятно, причина в том, что люди разучились испытывать трепет — радоваться простым вещам, видеть чудо в каждом дне, дорожить тем, что у нас есть, и ценить друг друга.

Исследователь эмоций Дэшер Келтнер уверен, что трепетное отношение к жизни — противоядие от «эпидемии одиночества» и социальных болезней современного общества. Трепет поможет нам почувствовать себя счастливыми и ощутить единство с миром, вдохновит на перемены и наполнит жизнь смыслом.





Трепет — новая наука повседневного чуда слушать на видеосервисе Wink.