WinkАудиокнигиТренировочные упражнения по испанскому языку для учащихся старших классов. Аудиоприложение. Светлана Павлова
Тренировочные упражнения по испанскому языку для учащихся старших классов. Аудиоприложение. Светлана Павлова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки31 мин12+
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Сюжет
Аудиоприложение к книге Тренировочные упражнения по испанскому языку. Для учащихся старших классов Текст читают Мария Григорьевская и Хуан Франсиско Наваррете Санчес. Продолжительность записи 31 минута.
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