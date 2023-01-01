WinkАудиокнигиТренажер по правилам чтения. Английский для школьников. Татьяна Беляцкая
Тренажер по правилам чтения. Английский для школьников. Татьяна Беляцкая (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки106 мин12+
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Сюжет
Аудиодприложение к одноименному учебному пособию. Сборник будет полезен учащимся 4-9 классов, а также всем, кто испытывает трудности с правильным чтением и произношением английских слов. Текст читает: Жозефин Дойл Длительность записи: 107 минут.
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